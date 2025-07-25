Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу повышаются на фоне оптимизма в отношении хода торговых переговоров США с их партнерами.

Ранее на этой неделе Вашингтон подписал торговое соглашение с Японией, и СМИ сообщили о том, что ЕС и США также близки к заключению сделки.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $69,33 за баррель, что на $0,15 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,67 до $69,18 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,15 до $66,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,78 до $66,03 за баррель.