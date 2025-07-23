Израиль заявил о необходимости "полной победы" в Газе

Израиль должен добиться полной победы в войне в секторе Газа. Об этом сказал во вторник министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Согласно заявлению, опубликованному канцелярией министра, И. Кац провел оценку ситуации на нескольких фронтах с начальником Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эялем Замиром и другими высокопоставленными командирами.

"Мы максимально приблизились к достижению целей войны. У нас осталось два открытых театра военных действий в Газе и Йемене, и мы должны стремиться к полной победе на обоих", - отметил глава Минобороны.

И. Кац подчеркнул важность достижения поставленных военных целей, в первую очередь возвращения всех израильских заложников и капитуляции движения ХАМАС.

Он добавил, что существует вероятность возобновления войны против Ирана, и указал на необходимость сохранения "достижений" июньской операции против исламской республики и разработки эффективного плана принуждения Ирана к отказу от ядерной и ракетной программ.

И. Кац также заявил, что присутствие израильской армии на контрольных пунктах и в зонах безопасности в различных районах, в том числе в Сирии и Ливане, необходимо для защиты израильских общин. ЦАХАЛ останется в лагерях беженцев на Западном берегу реки Иордан и при необходимости будет действовать и в других лагерях, добавил он.

Слова министра прозвучали на фоне продолжающихся в Дохе переговоров о прекращении огня в Газе и появившихся ранее в тот же день сообщений израильских СМИ о значительном прогрессе.