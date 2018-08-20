Доллар дорожает к евро и иене

Доллар США дорожает относительно евро и иены в понедельник, трейдеры ждут новых сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) на этой неделе.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1415 по сравнению с $1,1438 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты относительно иены увеличился до 110,58 иены против 110,5 иены накануне.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, прибавляет 0,1% в ходе торгов.

Внимание инвесторов на этой неделе направлено на ежегодный симпозиум экономистов и представителей мировых центробанков в Джексон-Хоуле, который проводит Федеральный резервный банк (ФРБ) Канзаса 23-25 августа.

Кроме того, 22 августа Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) обнародует протокол заседания от 31 июля-1 августа.

Трейдеры полагают, что Федрезерв не отступит от плана повышения базовой процентной ставки, несмотря на риски, связанные с торговым спором США и Пекина, а также с турецким кризисом.

В ходе симпозиума в Джексон-Хоуле представители ФРС могут дать сигналы о том, насколько оправдана уверенность экспертов в желании американского регулятора продолжать ужесточение кредитно-денежной политики.

Курс юаня к доллару США прибавляет 0,4% на торгах в понедельник, пара торгуется на уровне 6,8536 юаня/$1 против 6,8775 юаня/$1 на закрытие рынка в пятницу.

Юань дорожает третью сессию подряд на оптимизме в отношении возобновления торговых переговоров между США и Китаем.

Газета The Wall Street Journal сообщила в пятницу со ссылкой на источники в официальных кругах обеих стран, что Вашингтон и Пекин работают над созданием дорожной карты для переговоров, которые положат конец их противостоянию в торговой сфере. Таким образом, по данным газеты, ведется подготовка к встречам, которые пройдут на уровне глав двух государств, в ноябре.