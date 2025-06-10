Последнее обновление: 10.06.2025 11:14

Доллар умеренно растет к евро и фунту, но стабилен в паре с иеной

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно поднимается в парах с евро и фунтом стерлингов, а также слабо меняется к японской иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растет на 0,17%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,11%.

Евро стоил $1,1410 по сравнению с $1,1422 на закрытие торгов в понедельник, евро теряет 0,15%.

Фунт стерлингов также снижается на 0,15% и торгуется на уровне $1,3526 по сравнению с $1,3551 по итогам минувшей сессии.

Курс доллара к 9:24 относительно иены составил 144,51 иены против 144,57 иены в конце предыдущих торгов.

Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1903 юаня против 7,1824 юаня по итогам предыдущей сессии.

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