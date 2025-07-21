Последнее обновление: 21.07.2025 18:05

ЦАХАЛ уничтожил подземные туннели боевиков ХАМАС на севере Газы

В Джебалии на севере Газы в ходе операций Армии Израиля (ЦАХАЛ) было уничтожено 2,7 километра туннелей. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Боевые подразделения 401-й бригады под командованием 162-й дивизии действуют в районе Джебалии на севере Газы. Подразделения углубляют наземные операции в деревне Джабалия и ведут борьбу с террористическими организациями в этом районе", - говорится в сообщении.

Кроме того, инженерные войска 401-й бригады обнаружили и уничтожили в данном районе несколько подземных туннелей общей длиной 2,7 километра и глубиной 20 метров.

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