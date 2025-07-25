Последнее обновление: 25.07.2025 11:14

Цена на золото снизилась на фоне ожиданий снижения учетной ставки ФРС США

Стоимость золота снизилась, при этом нисходящая динамика сдерживается ожиданиями по снижению учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $13,28 относительно предыдущего закрытия, или на 0,39%, до $3 360,22 за тройскую унцию.

Сентябрьский фьючерс на серебро поднялся в цене на 0,04% до $39,24 за унцию.

Участники рынка ожидают сведений относительно дальнейшей политики Федрезерва США. Решения о величине учетной ставки могут оказать влияние на направление курса доллара, что, в свою очередь, может отразиться на спросе на золото.

Ранее по теме


<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование