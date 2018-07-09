Американская валюта дешевеет в паре с евро, фунт дорожает к доллару

Курс фунта стерлингов относительно доллара США растет в понедельник, несмотря на неожиданную отставку британского министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса.

Американская валюта дешевеет в паре с евро, но стабильна по отношению к иене.

Как сообщалось, в минувшую пятницу правительство Великобритании в целом согласовало единую переговорную позицию в преддверии решающей фазы переговоров по выходу страны из Европейского Союза.

Через 48 часов после завершения заседания правительства Д.Дэвис подал в отставку. Кроме того, по пока не подтвержденным данным, уходит со своего поста его заместитель Стив Бэйкер.

Д.Дэвис является противником "мягкого Brexit", который поддержал кабинет, и его позиции во многом разделяет, как считается, министр иностранных дел Борис Джонсон. Financial Times пишет, что за Дэвисом могут последовать и другие министры, что способно инициировать в Консервативной партии "восстание" против плана Терезы Мэй.

Курс фунта к доллару США подскочил в ходе торгов до $1,3305 по сравнению с $1,3283 на закрытие предыдущей сессии.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1766 по сравнению с $1,1746 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты относительно иены стабилен на уровне 110,47 иены.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,1%.

Статданные по американскому рынку труда, опубликованные в пятницу, оказали давление на доллар, поддержав более рискованные валюты.

Число рабочих мест в американской экономике в июне 2018 года увеличилось на 213 тыс., тогда как эксперты ожидали менее существенного роста - на 190 тыс. Безработица в стране, однако, повысилась до 4% с майского уровня в 3,8%, который соответствует уровню апреля 2000 года - минимальному с 1969 года, сообщило министерство труда США.

Показатель средней почасовой оплаты труда в США в прошлом месяце увеличился на 2,7% в годовом выражении - менее слабыми темпами, чем ожидалось (2,8%).

"Отчет по рынку труда говорит в пользу повышения аппетита к риску, поскольку показывает, что экономика США находится в хорошем состоянии: число рабочих мест растет, а темпы повышения зарплат недостаточны, что подтолкнуть Федрезерв к более быстрому, чем ожидается, повышению ставки", - цитирует MarketWatch директора по исследованиям City Index Кэтлин Брукс.