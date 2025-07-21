Криптофонды за неделю привлекли рекордные $4,4 млрд

С 12 по 18 июля криптовалютные фонды привлекли $4,39 млрд. Показатель превзошел предыдущий максимум в $4,27 млрд, установленный в декабре 2024 года после выборов президента США, согласно отчету CoinShares.

Приток инвестиций в криптофонды продолжается четырнадцатую неделю подряд. С начала года совокупный объем вложений достиг $27 млрд.

AUM впервые в истории достигли $220 млрд. Тем временем объем торгов ETP также вырос до пиковых $39,2 млрд.

Инвестиционные продукты на базе биткоина за неделю привлекли $2,2 млрд против $2,7 млрд неделей ранее. Несмотря на снижение притока, на ETP приходится 55% от общего объема торгов цифровым золотом.

Ethereum-фонды стали лидером по приросту инвестиций — $2,12 млрд по сравнению с $1,2 млрд на прошлой неделе. С начала года совокупные вложения в продукты на базе второй по капитализации криптовалюты достигли $6,2 млрд, превысив итоги всего 2024 года.

Инвестиции в инструменты, связанные с Solana, XRP и Sui, составили 39 млн, $36 млн и $9,3 млн соответственно.

По регионам лидировали США — $4,36 млрд. Швейцария, Гонконг и Австралия зафиксировали приток в размере $78,7 млн. В Бразилии и Германии уже вторую неделю подряд продолжаются оттоки: $28,1 млн и $15,5 млн соответственно.

Напомним, с 5 по 11 июля поступления в криптовалютные фонды составили $3,7 млрд.