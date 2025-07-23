Цены на нефть эталонных марок утром в среду повышаются после трех дней снижения подряд.

Сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 до $68,91 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,62 до $68,59 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,29 до $65,6 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,64 до $65,31 за баррель.

Накануне негативным фактором для рынка стали опасения о том, что противоречия между США и их торговыми партнерами приведут к ослаблению глобальной экономической активности и, как следствие, снижению спроса на нефть.