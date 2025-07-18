Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу повышаются после роста накануне, вызванного сообщениями об атаках дронов на нефтяные месторождения в Ираке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на $0,26 до $69,78 за баррель. В четверг эти контракты подорожали на $1 до $69,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $0,23 до $67,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $1,16 до $67,54 за баррель.