Последнее обновление: 18.07.2025 11:19

США и Великобритания ведут переговоры о закупках ракет Patriot для Украины

Великобритания может присоединиться к предложению США о закупке оружия для Украины, переговоры сейчас на ранней стадии. Об этом Bloomberg сообщил собеседник, знакомый с ситуацией.

По его словам, переговоры идут с США, самой Британией и рядом других европейских стран, но окончательное решение еще не принято.

Отмечается, что на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем 17 июля британский премьер-министр Кир Стармер намекнул на такие планы. Его спросили, готова ли Британия присоединиться к плану президента США Дональда Трампа по поставке ракет Patriot через продажу их европейским союзникам.

"Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей и обеспечением необходимого резерва, чтобы гарантировать эффективность любых возможностей в Украине", – ответил Стармер.



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