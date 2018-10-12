Доллар достиг минимума с начала октября на фоне снижения Уолл-стрит и доходности госбондов США

Доллар торговался у минимума с начала октября к корзине основных валют в пятницу, поскольку снижение доходности госбондов США и продолжившееся падение Уолл-стрит оказали давление на настроения инвесторов.

Индекс доллара к 8.20 торговался у отметки 94,982, отойдя от достигнутого во вторник месячного пика в 96,15.

Индекс Dow Jones завершил торги четверга на минимуме двух месяцев в 25.052, потеряв 2,13 процента, а индекс S&P 500 снизился на 2,05 процента.

Доходность индикативных 10-летних гособлигаций США в пятницу опустилась до отметки 3,1705 процента после подъема до семилетнего пика в 3,261 процента во вторник.

Евро достиг нового недельного пика в $1,6009 за счет распродажи доллара и оптимистичного тона протокола последнего заседания Европейского центробанка.

Протокол показал, что ЕЦБ сохраняет курс на нормализацию сверхмягкой денежно-кредитной политики в 2018 году, несмотря на опасения о замедлении роста в Европе.

Японская иена торговалась у отметки 112,41, сбавив 0,2 процента к доллару. В четверг иена подорожала до 111,83 - максимума с 18 сентября.

Австралийский доллар прибавил 0,1 процента до $0,7127, отойдя от двухлетнего минимума в $0,7039, достигнутого в понедельник.

Канадский доллар также вырос на 0,1 процента до 1,3024. Новозеландский доллар торговался без внятной динамики на уровне $0,6517.