Доллар слабо меняется к корзине валют

Доллар торгуется без существенных изменений по отношению к корзине основных валют в ходе торгов во вторник после снижения накануне, поддержку американской нацвалюте оказывают превзошедшие ожидания данные об инфляции в США.

Как стало известно во вторник, потребительские цены (индекс CPI) в США в июле повысились на 0,3% по сравнению с июнем и выросли на 1,8% в годовом выражении. В июне цены повысились на 0,1% к маю и выросли на 1,6% в годовом выражении.

Ускорение инфляции может стать аргументом для Федеральной резервной системы (ФРС) в пользу удержания базовой процентной ставки на текущем уровне, полагают аналитики. Вместе с тем рынок в среднем ожидает от Федрезерва еще трех снижений ставки до конца текущего года.

Тем временем Народный банк Китая (китайский ЦБ) во вторник установил справочный курс юаня на отметке 7,0326 за $1 по сравнению с ожидаемым аналитиками показателем в 7,0357 за $1. По состоянию на 16:32 мск доллар вырос на 0,15% - до 7,0687 юаня за $1 по сравнению с 7,0581 за $1 по итогам предыдущих торгов.

В центре внимания участников рынка остается торговый конфликт США и Китая. Новый раунд торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином должен состояться в сентябре, однако в пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться. "У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично".

Настроение на рынках остается нестабильным, усилению пессимизма способствуют события в Гонконге и Аргентине, пишет Bloomberg.

Как сообщалось, в понедельник администрация аэропорта Гонконга отменила более 130 рейсов, поскольку тысячи протестующих заполнили залы вылета и прилета, приняв участие в акции протеста против жестких действий полиции по разгону недавних демонстраций. Во вторник аэропорт Гонконга частично возобновил работу, однако затем было вновь принято решение отменить рейсы из-за активизации протестной акции.

Между тем фондовый рынок и нацвалюта Аргентины песо резко упали в понедельник на итогах предварительных президентских выборов, победу на которых одержал оппозиционный кандидат Альберто Фернандес.

По состоянию на 16:32 евро торгуется в районе $1,1216 против $1,1214 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в районе 118,04 иены по сравнению со 118,08 иены на закрытие предыдущих торгов. Курс доллара снизился к иене всего на 0,06% - до 105,24 иены против 105,30 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,04%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, также растет на 0,04%.