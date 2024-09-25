Более 2,7 тыс. грузовиков ожидают въезда в ЕС из Беларуси

Более 2,7 тыс. грузовиков по состоянию на 10:00 ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«2730 единиц грузового транспорта ожидают въезда в ЕС. Меньше всего фур проследовало через литовский погранпереход Мядининкай (Каменный Лог). За сутки сопредельная сторона приняла на свою территорию 17% грузовиков от нормы. Сотрудники пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) пропустили в Литву 25% большегрузов от нормы», - говорится в сообщении.

Контрольные службы польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) оформили на въезд в ЕС 52% большегрузов. Через латвийский погранпереход Патерниеки (Григоровщина) на сопредельную территорию въехало 39% авто.

Очередь легкового транспорта на въезд в ЕС фиксируется только перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). Его контрольные службы за 24 часа оформили 32% легковушек.

Въезда в Польшу через погранпереход Тересполь (Брест) ожидают 35 автобусов.