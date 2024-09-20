Въезда в Польшу из Беларуси ожидают 22 автобуса. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 перед Тересполем (Брест) въезда в Польшу ожидают 22 автобуса», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, с понедельника очередь фур на въезд в Евросоюз увеличилась на 310 единиц.

Самый загруженный маршрут в ЕС проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). С начала недели очередь большегрузов на въезд в Польшу выросла на 200 единиц. Сопредельная сторона приняла около 50% фур от нормы.

В течение недели меньше всего транспорта оформляли контрольные службы литовского погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) — в среднем 14% от нормы, т.е. 3 фуры из 20 возможных в час.

Через единственный функционирующий латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в ЕС проследовало 44% фур.