За сутки очередь транспорта на въезд в Евросоюз из Беларуси увеличилась на 120 авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

“По состоянию на 14:00 около 2760 единиц грузового транспорта ожидают въезда в ЕС. Самый загруженный маршрут проходит через польский погранпереход Кукурыки (Козловичи). За сутки сопредельная сторона приняла на свою территорию 52% грузовиков от нормы”, - говорится в сообщении.

Сотрудники литовских пунктов пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) пропустили в Литву 15% и 43% большегрузов от нормы соответственно.

Контрольные службы латвийского пункта пропуска Патерниеки (Гиргоровщина) оформили на въезд в ЕС 52% большегрузов.

Около 200 легковых транспортных средств ожидают въезда в ЕС. Наибольшее количество транспорта находится перед польским Тересполем (Брест) — 180 авто и 26 автобусов. Его контрольные службы за 24 часа оформили 33% легковушек.