Последнее обновление: 17.09.2024 18:56

Более 150 легковушек и 60 автобусов ожидают въезда в Польшу из Беларуси

Более 150 легковушек и 60 автобусов ожидают въезда в Польшу из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«В польский Тересполь (Брест) на данный момент ожидают более 150 единиц легкового транспорта и 60 автобусов», - говорится в сообщении.

Самый загруженный маршрут в Евросоюз для фур проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) — 900 авто. Контрольные службы Польши за сутки пропустили на свою территорию 53% большегрузов.

Перед литовскими Мядининкаем (Каменный Лог) и Шальчининкаем (Бенякони) скопилось 420 и 730 грузовиков, их сотрудники за сутки приняли 11% и 36% транспорта от нормы соответственно.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) фиксируется более 630 фур. Латвийская сторона за сутки приняла на свою территорию 55% авто.

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