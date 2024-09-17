Более 150 легковушек и 60 автобусов ожидают въезда в Польшу из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«В польский Тересполь (Брест) на данный момент ожидают более 150 единиц легкового транспорта и 60 автобусов», - говорится в сообщении.

Самый загруженный маршрут в Евросоюз для фур проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) — 900 авто. Контрольные службы Польши за сутки пропустили на свою территорию 53% большегрузов.

Перед литовскими Мядининкаем (Каменный Лог) и Шальчининкаем (Бенякони) скопилось 420 и 730 грузовиков, их сотрудники за сутки приняли 11% и 36% транспорта от нормы соответственно.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) фиксируется более 630 фур. Латвийская сторона за сутки приняла на свою территорию 55% авто.