Более 350 легковушек и 10 автобусов ожидают въезда в Польшу из Беларуси

Въезда в польский Тересполь (Брест) ожидают более 350 легковых машин и 10 автобусов. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, незначительное скопление легковушек также фиксируется перед литовским пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог).

«По состоянию на 10:00 около 2700 грузовиков ожидают въезда в Евросоюз. Самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). Его контрольные службы за сутки оформили 65% транспорта от нормы. Въезда на сопредельную территорию ожидают 900 большегрузов», - говорится в сообщении ГПК.

Меньше всего фур за 24 часа проследовало в ЕС через литовский погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили всего 22% грузовиков.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) на въезд в ЕС фиксируется 390 фур. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовало 57% авто.