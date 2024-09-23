Въезда в Польшу из Беларуси ожидают 110 легковушек и 22 автобуса

Ситуация на границе остается напряженной: около 2900 авто ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 очередь легкового транспорта фиксируется только перед польским погранпереходом Тересполь (Брест). Въезда на сопредельную территорию ожидают 110 легковушек. С пятницы Польша приняла на свою территорию 37% транспорта. Перед Тересполем (Брест) въезда в Польшу ожидают 22 автобуса», - говорится в сообщении.

Перед погранпереходом Кукурыки (Козловичи) фиксируется наибольшая очередь большегрузов — 1000 грузовиков. Cопредельная сторона за два дня приняла на свою территорию 56% фур от нормы.

На въезд в Литву фиксируется 1090 грузовиков. За выходные дни на сопредельную территорию проследовало 34% грузовиков от нормы. Меньше всего оформили сотрудники пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — 18%, т.е. 3 авто из 20 в час.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в страны ЕС с пятницы въехало 47% грузовиков.