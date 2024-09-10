Более 400 легковушек и 55 автобусов ожидают въезда в Польшу из Беларуси

В течение 24 часов очередь перед самым загруженным для легковушек и автобусов пунктом пропуска Тересполь (Брест) сохранялась. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 более 400 единиц легкового транспорта и 55 автобусов ожидают въезда на сопредельную сторону», - говорится в сообщении ведомства.

Незначительное скопление легковых авто также фиксируется на въезд в Литву перед погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог) — 10 авто.

Между тем очередь грузового транспорта на въезд в Евросоюз за сутки увеличилась на 170 фур.

Самый загруженный маршрут в ЕС для фур проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). Контрольные службы данного погранперехода за сутки пропустили на территорию Литвы всего 17% большегрузов.

Перед единственным функционирующим для большегрузов польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) скопилось 800 авто, его сотрудники за сутки приняли 48% транспорта от нормы.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) фиксируется более 660 единиц грузового транспорта. Латвийская сторона приняла на свою территорию 54% авто.