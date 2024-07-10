Последнее обновление: 10.07.2024 18:32

ГТК: Польша возобновила пропуск фур через Козловичи

Польша возобновила пропуск фур через Козловичи. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Польская сторона возобновила прием грузовых транспортных средств, следующие на выезд из Беларуси через пункт пропуска "Козловичи"», - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что транспорт в направлении Польши движется, но пока неритмично.

Сейчас выезда из Беларуси через пункт пропуска "Козловичи" ожидает свыше 600 транспортных средств.

ГТК просит учитывать эту информацию при пересечении белорусско-польской границы.

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