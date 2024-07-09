Власти Польши попросят у союзников по НАТО подкрепление для охраны границы с Беларусью

Польша попросит у союзников по НАТО отправить полицейских для помощи в охране границы с Беларусью. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

Согласно информации, прежде всего Варшава ожидает поддержки от Греции, Испании и Италии в связи с тем, что эти страны имеют богатый опыт борьбы с нелегальной миграцией. Ранее все три государства отказывали Польше в этом в связи с позицией предыдущего польского правительства. Оно не оказывало своевременную помощь этим странам в ходе наплыва мигрантов из Африки, поясняет RMF24.

Кроме того, польские власти планируют в ближайшие дни вдвое увеличить численность военной жандармерии на границе с Беларусью. По данным радиостанции, с 24 июня там несут службу около 100 сотрудников военной полиции. В настоящее время польско-белорусскую границу охраняют 6 тыс. солдат, а также 1,5 тыс. пограничников и сотрудников полиции.