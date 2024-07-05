Польша хочет привлечь пограничников из трех стран для защиты от мигрантов

Польша надеется привлечь пограничников и полицейских из Финляндии, Германии и Греции для помощи в патрулировании ее границы с Беларусью на фоне беспокойства миграционным давлением с востока. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного польского чиновника.

"Подготовка идет полным ходом, и это страны, имеющие большой опыт в охране границ. Особенно, например, опыт Греции может быть очень полезен", – заявил он журналистам.

В материале Reuters говорится, что граница между Польшей и Беларусью стала центром напряженности. Западные чиновники обвиняют правительство в Минске в использовании мигрантов из неевропейских стран, используемых Беларусью в гибридной войне против Запада.

По данным агентства Европейского Союза Frontex, за первые пять месяцев 2024 года количество людей, пытающихся пересечь восточную границу ЕС, выросло почти вдвое.

Официальные лица Польши и Финляндии предупреждали, что количество людей, пытающихся пересечь границу через Беларусь или Россию, может значительно возрасти в ближайшем будущем, отметили журналисты. Поэтому Варшава намерена поднять вопрос защиты своих границ на саммите НАТО в Вашингтоне.