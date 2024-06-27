Последнее обновление: 27.06.2024 11:17

В Польше для охраны границы создадут спецподразделения

В Польше анонсировали создание специальных подразделений пограничной службы, которые будут заниматься охраной границы. Об этом заявил заместитель главы МВД Польши Чеслав Мрочек.

Он отметил, что сейчас наибольшей угрозой являются попытки толп мигрантов, которые пытаются прорвать границу с территории Беларуси.

"Мы создадим специальные пограничные подразделения, которые будут заниматься охраной границы. Это нужно было сделать уже давно", – сказал Мрочек, которого цитирует PAP.

Он добавил, что полный пакет мер по этому вопросу будет представлен в ближайшее время.

"Мы столкнулись с ситуацией угрозы государственной безопасности, которой является нелегальная миграция на белорусско-польской границе. Мы быстро осознали, где есть слабые места, и в ближайшее время их укрепим", – сказал заместитель главы МВД.

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