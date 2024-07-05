Последнее обновление: 05.07.2024 17:13

Польша подписала контракт на усиление электронного барьера на границе с Беларусью

Польская погранслужба подписала контракт на усиление электронного барьера на границе с Беларусью, представляющего собой сеть электронных систем наблюдения на приграничных участках рек Буг, Свислочь и Источанка. Об этом ведомство сообщилов X (Twitter).

"Сегодня Служба охраны границы подписала контракт на модернизацию системы защиты границы с Беларусью на сухопутном участке путем создания электронного барьера", - говорится в сообщении.

Подрядчиком стала польская компания Telbud. Стоимость контракта составляет более 125 млн злотых ($31 млн), работы должны быть завершены до октября 2024 года.

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