Последнее обновление: 10.07.2024 18:32

Польша подписала контракт на модернизацию забора на границе с Беларусью

Польская Служба охраны границы подписала контракт на укрепление возведенного в 2022 году заграждения на границе с Беларусью. Об этом сообщило ведомство в X (Twitter).

"Служба охраны границы подписала контракт на модернизацию технического барьера на границе с Беларусью. Предметом контракта будет укрепление пролетов физического барьера", - говорится в сообщении погранслужбы.

Подрядчиком стала польская компания Polimex Mostostal. Стоимость контракта составит 117 млн злотых (около $30 млн). Работы должны быть окончены в ноябре 2024 года.

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