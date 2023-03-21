Лукашенко сравнил насилие над женщинами и детьми с терроризмом

Лукашенко потребовал от силовиков относиться к насилию над женщинами и детьми как к терроризму.

"По-прежнему женщины и дети становятся жертвами насилия, в том числе сексуального. Необходимо усилить работу по их защите, а также профилактике подростковой преступности. Мужики, если мы не можем защитить своих женщин, грош нам цена. Принять самые жестокие меры в этом плане" – потребовал он.

"Вы понимаете, мы всегда вот так вот ходим на расслабоне, как в народе говорят, потому что это не касается ни наших с вами жен, ни наших дочерей. Не дай бог, конечно, но вы сядьте и представьте это себе. И когда представите, исходите из этого. Это надо выкорчевывать из нашего общества самыми жестокими методами. Как борьба с терроризмом", - сравнил Лукашенко.

Он также указал обратить внимание на безработных: "Если он не работает, где он берет на жизнь? Ясно, где".