В Беларуси во втором чтении приняты поправки об отсрочках и запрете на выезд за границу

Нижняя палата парламента РБ во втором чтении приняла законопроект, которым уточняются основания для предоставления права на отсрочку от призыва на воинскую службу.

Согласно поправкам, отныне гражданам РБ не будет предоставляться отсрочка от призыва на срочную военную службу или службу в резерве для получения образования за границей.

«Определено, что отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве для продолжения образования предоставляется гражданам, которые на день вступления настоящего закона обучаются в учреждениях образования в очной форме получения образования за границей и поступили в указанные учреждения образования в возрасте до 18 лет», - говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Иными словами, отсрочку в случае обучения в зарубежном вузе получат только те, кто поступил в такой вуз до вступления закона в силу или в случае поступления до исполнения 18 лет.

Поправками также устанавливается временное ограничение на выезд из Беларусь для лиц, в отношении которых ведется административный процесс. Кроме того, КГБ предоставляется право временно ограничивать выезд физлиц из Беларусь в интересах национальной безопасности. Также вводится порядок согласования (с учетом имеющейся правоприменительной практики) выезда из РБ руководителей государственных органов, а также руководителей государственных организаций и работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание государственных органов, которым предоставлен допуск к государственным секретам.