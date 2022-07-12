Последнее обновление: 12.07.2022 12:45

В Беларуси начались учения с территориальными войсками

На юге Беларуси с 12 по 14 июля будет проходить командно-штабное учение с территориальными войсками Жлообинского района.

В ходе учения будет отработано выполнение мер военного положения, сообщила пресс-служба Минобороны.

"Цель учения - оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи, совершенствование навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и в руководстве подчиненным личным составом при выполнении задач территориальной обороны", - говорится в сообщении Минобороны.

Участники учений отработают охрану и оборону объекта территориальной обороны, несение службы на контрольно-пропускном пункте в ходе участия в выполнении мер военного положения.

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