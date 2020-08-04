В Беларуси перед выборами пройдут учения ВВС и ПВО

Министерство обороны Беларуси сообщило, что в период досрочного голосования на выборах президента, с 4 по 7 августа, проходит первый этап оперативно-тактических учений с ВВС и войсками ПВО.

«Будет отработана посадка самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск - Брест. После посадки самолеты вылетят на полигон «Ружаны» и нанесут авиационный удар по наземным целям. Район полетов от средств воздушного нападения прикроют истребители Су-30СМ из зон дежурства в воздухе и ЗРК «Тор-М2» с позиций в районе АУД», - говорится в сообщении.

«Вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5 выполнят задачи по прикрытию АУД от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп. Впервые посадку на АУД выполнит курсант 4 курса авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39», - сказано в сообщении.

Посадку самолетов на дорогу в Беларуси начали отрабатывать в 2007 году. В 2016 году белорусские военные летчики первыми на постсоветском пространстве ночью посадили на АУД штурмовик Су-25.