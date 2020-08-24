Последнее обновление: 24.08.2020 21:36

Беларусь продолжает бряцать оружием

Минобороны Беларуси с 24 августа проводит третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил.

«В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса. Проверка завершится проведением тактического учения», - говорится в сообщении ведомства.

Тем временем, в эфире белорусского ТВ представитель Минобороны заявил о том, что интенсивность полетов разведывательной авиации в соседних странах увеличилась более чем в два раза.

"Да, это можно прикрыть проходящими там учениями. Но интенсивность полетов разведывательной авиации увеличилась больше чем в два раза", - сказал представитель Минобороны.

Свои слова он подкрепил данными разведки: «Это заметно даже невооруженным взглядом… (эти) действия … вызывают некоторую настороженность».

Настороженность, скорее, вызывает должность, которую занимает представитель Минобороны – заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе Минобороны Анатолий Булавко.

"Это наталкивает на какие-то размышления", - сказал он в эфире ТВ. Нельзя не согласиться.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование