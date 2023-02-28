Минобороны РБ сообщило об очередной проверке слаженности территориальных войск

В период с 28 февраля по 3 марта облисполкомы и Минский горисполком проведут «ежегодные занятия, направленные на повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск».

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РБ.

«В течение четырех дней во всех административных районах будут проведены теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполнительных комитетов и военных комиссариатов, администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов, проверки наличия и условий хранения имеющихся запасов материальных средств», - говорится в сообщении.

Кроме того, для военнообязанных будет устроен однодневный сбор, во время которого им «будут доведены основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск».