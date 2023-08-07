Беларусь проводит учения недалеко от границы с Польшей

Сегодня В Беларуси стартуют командно-штабные учения с 6-й отдельной гвардейской механизированной бригадой, которые пройдут на полигоне Гожский и участках местности в Гродненской области.

«Во время учения будут отработаны вопросы управления подразделениями в ходе ведения боевых действий, <…> широкое применение беспилотных летательных аппаратов; а также тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск», - говорится в сообщении Минобороны РБ.

Отмечается, что в ходе учебно-боевых действий будут отработаны вопросы тактической медицины, включая эвакуацию условно раненых.