Минобороны Беларуси назвало «истерией» ситуацию вокруг учений с Россией

Министр обороны Беларуси Андрей Равков назвал «истерией» опасения некоторых политиков и экспертов насчет совместных с Россией учениях «Запад–2017».

Он напомнил, что учения проводятся раз в два года поочередно на территориях Беларуси и России, согласно соглашению президентов стран.

«Нагнетаемая в последнее время отдельными «экспертами» истерия по поводу якобы возможной оккупации Беларуси российскими войсками — не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско–российских взаимоотношений», - сказал Равков в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня».

Он заявил, что сфера военного сотрудничества обеих стран является «одним из локомотивов развития наших связей», а военное сотрудничество соответствует уровню взаимодействия, который «должен быть между братскими народами».

«Угрозы суверенитету нашей страны совместное стратегическое учение «Запад–2017» не несет по определению», - заверил министр обороны республики, пояснив, что замысел учения, районы его проведения, продвижение войск согласуется с белорусскими властями.

Равков также заявил, что «Запад-2017» не несет угрозы европейским странам, т.к. «учение имеет оборонительный характер, не направлено против третьих стран и решает только задачи стратегического сдерживания».