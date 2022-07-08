Последнее обновление: 08.07.2022 11:38

В Беларуси появится офис цифровизации здравоохранения

Министерством здравоохранения подписан приказ №902 от 07.07.2022 г. в соответствии с которым, на базе государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» будет создан «офис цифровизации» здравоохранения.

Одной из задач данной структуры является осуществление информационного обеспечения и сопровождения государственной политики в сфере информатизации и цифровизации здравоохранения, создание и поддержание в актуальном состоянии единых справочников и классификаторов здравоохранения, необходимых для информационной совместимости информационных систем, эксплуатируемых в здравоохранении, говорится в сообщении Минздрава.

Также приказом предусмотрено создание региональных офисов цифровизации во всех областях и городе Минске.

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