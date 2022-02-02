Последнее обновление: 02.02.2022 10:17

Минздрав Беларуси разрешил студентам оформлять больничные

Минздрав Беларуси приказом №113 от 1 февраля 2022 разрешил студентам 6 курса медицинских университетов (привлеченным к оказанию медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях) проводить экспертизу временной нетрудоспособности.

«… студентам разрешено выдавать и оформлять листки нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности)…», - говорится в сообщении Минздрава.

Со студентами поручено провести «вводный инструктаж с последующей проверкой знаний по вопросам проведения экспертизы временной нетрудоспособности, оформления и выдачи листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности».

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