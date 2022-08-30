Минздрав Беларуси утвердил порядок диспансеризации населения

Минздрав Беларуси постановлением №83 от 9 августа 2022 года утвердил Инструкцию о порядке проведения диспансеризации взрослого и детского населения страны.

«Инструкцией предусмотрено проведение диспансеризации взрослому и детскому населению независимо от наличия и (или) отсутствия заболеваний, в том числе хронических или затяжных психических расстройств (заболеваний) с тяжелыми, стойкими или частично обостряющимися болезненными проявлениями», -говорится в комментарии ведомства.

Инструкцией определены группы диспансерного наблюдения, подлежащие диспансеризации: для взрослого населения – с 18 лет до 39 лет и с 40 лет и старше; для детского населения – до 1 года и с 1 года до 17 лет.

«Инструкцией определены цели проведения диспансеризации - проведение медицинской профилактики, пропаганды здорового образа жизни, воспитания ответственности граждан за свое здоровье», - также сказано в комментарии.

Согласно документу, «диспансеризацию осуществляют все медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических организациях по месту жительства, месту работы (учебы, службы) и (или) другие организации, которые наряду с основной деятельностью также осуществляют медицинскую деятельность».

Инструкцией установлено, что в ходе диспансеризации медицинские работники анализируют медицинские документы пациента, проводят анкетирование пациентов для выявления факторов риска развития и признаков неинфекционных заболеваний, а также проводят оценку состояния здоровья пациента путем проведения медицинского осмотра. Имеется возможность проведения цифрового анкетирования.

По результатам диспансеризации в зависимости от наличия или отсутствия факторов риска развития заболеваний проводится:

консультирование пациента по медицинской профилактике, пропаганде здорового образа жизни;

определение периодичности проведения диспансеризации с учетом группы диспансерного наблюдения согласно возрасту;

при необходимости назначение дополнительных методов диагностики, в том числе мероприятий, направленных на раннее выявление злокачественных новообразований;

направление пациента на консультацию к врачу-специалисту.

В целях обеспечения доступности проведения диспансеризации, особенно в сельской местности Инструкцией предусмотрено использование выездных форм работы, в том числе с использованием мобильных медкомплексов.

В целях исключения дублирования медицинских осмотров и проведения медицинских вмешательств Инструкцией предусмотрена возможность учитывать результаты медосмотров, проведенных врачами-специалистами и медицинских вмешательств, в течение двенадцати месяцев предшествующих месяцу, в котором проводится диспансеризация детского населения и в течение периода с момента последней диспансеризации взрослого населения.