Последнее обновление: 15.09.2022 13:46

Минздрав РБ приостановил деятельность медцентра «Мерси»

Минздрав Беларуси с 26 сентября 2022 года приостанавливает деятельность медцентра «Клиника «Мерси» до устранения выявленных нарушений.

Как сообщает ведомство, комиссия Минздрава выявила:

грубые нарушения лицензионных требований и условий в части отсутствия медицинской документации, договоров на техническое обслуживание медицинской техники, использование незарегистрированной медицинской техники;
факты невыполнения клинических протоколов диагностики и лечения, утвержденных Минздравом, в том числе службой анестезиологии и реанимации;
нарушения в проведении медицинских осмотров, организации и проведении экспертизы временной нетрудоспособности;
нарушения в организации и оказании неотложной медицинской помощи;
нарушения в сфере обращения лекарственных средств, а именно ненадлежащего их хранения;
нарушения санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов.

«Указанные нарушения в ООО «Клиника «МЕРСИ» могут повлечь причинение вреда государственным или общественным интересам, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан или создать угрозу причинения такого вреда», - сказано в сообщении.

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