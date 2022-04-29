Последнее обновление: 29.04.2022 08:10

В Беларуси больницы будут оказывать платные медуслуги по выходным и праздничным дням

Белорусские власти «по запросу граждан» разрешили государственным учреждениям здравоохранения оказывать платные услуги населению, следует из постановления Совмина РБ №253 от 28 апреля 2022 года.

В качестве эксперимента государственным поликлиникам и больницам дано право оказывать платные медицинские услуги гражданам РБ в государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими, выходные дни.

«Реализация разработанной концепции позволит 18 государственным учреждениям здравоохранения, участвующим в эксперименте, оказывать платные медицинские услуги, относящиеся к плановой первичной, специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи, за исключением медицинских услуг, оказываемых детям, а также трансплантации органов и тканей», - говорится в комментарии Минздрава РБ.

«…реализация данной концепции поможет выработать предложения по дальнейшему совершенствованию порядка оказания платных медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения», - отмечается в комментарии.

Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, несмотря на реализацию данного постановления, будет обеспечено беспрепятственно, бесплатно в полном объеме и на тех же условиях, которые действовали до принятия данного постановления, заверили в Минздраве.

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