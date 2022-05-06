Минздрав РБ обещает цены на платные услуги в госклиниках в 2,5 раза ниже

Цены на платные услуги в государственных учреждениях здравоохранения, которые участвуют в эксперименте Минздрава РБ, будут значительно ниже, чем в частных медицинских центрах.

«Безусловно, мы будем смотреть за ценами. Цены, однозначно, будут в 2-2,5 раза ниже, чем в частном секторе, с моей точки зрения», - заявил сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

В Беларуси проводится эксперимент в 18 учреждениях здравоохранения - пациентам будут оказываться платные медуслуги в госучреждениях здравоохранения сверх установленного государством гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

По словам чиновника, что Минздрав заинтересован в том, чтобы этот эксперимент удался.

«Это позволит не только удовлетворить спрос населения. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы наши медицинские работники получили дополнительную заработную плату именно в тех учреждениях, где они работают на постоянной основе", - добавил министр.