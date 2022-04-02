Последнее обновление: 02.04.2022 18:08

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 964677 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 2 апреля 2022 года выросло до 964677 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 7 до 6836 человек.

Выздоровели 961962 (выписаны +349) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6836 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 921 человек (8,1% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12880424 (+11433) теста на коронавирус.

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