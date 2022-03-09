Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 934187 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 9 марта 2022 года выросло до 934187 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 14 до 6608 человек

Выздоровели 927014 (выписаны +1104) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6608 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1238 человек (9,34% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12577331 (+13261) тест на коронавирус.