Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 907978 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 25 февраля 2022 года выросло до 907978 человек, сообщает пресс-служба Минздрава РБ.

Выздоровели 895092 (выписаны 1476) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6438 (+17) пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 5663 человека (25,64% от протестированных за сутки).

Всего в Беларуси проведены 12389320 (+22089) тестов на коронавирус.