Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 896319 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 23 февраля 2022 года выросло до 896319 человек, сообщает пресс-служба Минздрава РБ.

Выздоровели 882376 (выписаны +1809) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6407 (+15) пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 6230 человек (23,34% от протестированных за сутки). Всего в Беларуси проведены 12343035 (+25591) тестов на коронавирус.