Минздрав РБ заявил о 30% снижении заболеваемости ковидом

Заболеваемость COVID-19 в Беларуси снизилась примерно на 30%, хаявил сегодня министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

«Мы подсчитали, что снижение заболеваемости ковидом составило около 30 процентов. Специалисты уже не отмечают прежней нагрузки на амбулаторно-поликлиническое звено», - заявил Пиневич, которого цитирует пресс-служба ведомства.

«Эта волна характерна тем, что госпитализация гораздо меньше, чем осенью, но все равно тяжелые пациенты есть. Поэтому важно прививаться, беречься, ни в коей мере не снижать меры предосторожности. Вакцинация и ревакцинация - один из действенных способов. И, предвосхищая ваш вопрос, да: вакцины действуют и на подвиды штамма "Омикрон",- подчеркнул министр.

"Во многих регионах процент привитых свыше 60, сейчас активно идет и бустерная вакцинация. Главное, что мы смогли охватить категории наиболее уязвимых жителей. Выполнены все цифры по системе образования, которые мы хотели бы видеть, есть охват у неработающего населения. Пожилые люди старше 70 сегодня стали наиболее уязвимыми - они в основном болеют тяжело. Их мы также призываем обязательно пройти вакцинацию и ревакцинацию", - сказал Пиневич.

Он утверждает, что дети стали меньше болеть "Омикроном".

"Примерно неделю назад у нас было всего 8 школ, где заболеваемость составила около 20 процентов от всех учащихся. Ранее мы выработали рекомендацию: если будет болеть более 30 процентов учащихся, можно выборочно прекращать учебный процесс. Но нам не пришлось к этому прибегать, в том числе и потому что учителя были привиты и соблюдались наши временные протоколы", - заявил министр.