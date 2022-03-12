Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 939514 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 12 марта 2022 года выросло до 939514 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 14 до 6647 человек.

Выздоровели 933697 (выписаны +1067) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6647 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1931 человека (9,93% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12620704 (+19447) теста на коронавирус.