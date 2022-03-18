Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 948416 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 18 марта 2022 года выросло до 948416 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 7 до 6705 человек.

Выздоровели 944168 (выписаны +636) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6705 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1742 человек (11% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12704497 (+15836) тестов на коронавирус.