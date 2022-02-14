Минздрав: В Беларуси сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19

В настоящее время в Беларуси сохраняется высокий уровень регистрации заболеваемости COVID-19, констатировал Минздрав РБ, отметив, что большинство пациентов болеют в домашних условиях.

«Усилена работа амбулаторно-поликлинического звена: расширены «красные» зоны в поликлиниках, увеличено количество кабинетов, осуществляющих прием пациентов в «красных» зонах, продлен режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни – субботу и воскресенье. К работе с пациентами в «красных» зонах и выездных контактных бригадах привлечены студенты 6-х курсов медицинских университетов и врачи-интерны», - говорится в сообщении ведомства.

Для оказания стационарной помощи пациентам с COVID-19 в областях выделено от 15% до 21,8% коечного фонда, в Минске – 32,8%.

«К основным симптомам при заболевании омикрон-штаммом относятся боль в горле, кашель, насморк, у некоторых отмечается повышение температуры, ломота и слабость», - напоминает Минздрав.