Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 814262 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 11 февраля 2022 года выросло до 814262 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 6221 человека.

Выздоровели и выписаны 800239 (+1444) пациентов у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6221 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 8611 человек (26,19% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12078002 (+32880) теста на коронавирус.