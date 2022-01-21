Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 722939 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 21 января 2022 года выросло до 722939 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 5899 человек.

Выздоровели и выписаны 715756 (+1791) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5899 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1838 человек (7,46% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11439052 (+24629) теста на коронавирус.